Nueva York tumba un proyecto de casino en Times Square que generaba temores en Broadway

El estado de Nueva York está en proceso de adjudicar tres inusuales licencias para operar casinos en la Gran Manzana (y las cercanas áreas de Long Island y Westchester), luego de que los legisladores levantaran una excepción a estas zonas en 2022, casi una década después de legalizar los casinos.

El comité encargado de revisar las propuestas decidió rechazar -por mayoría- la que era probablemente más llamativa, respaldada por la inmobiliaria comercial SL Green, el gigante de las apuestas Caesars Entertainment y el rapero y empresario Jay Z, que dirige la empresa Roc Nation.

Ese proyecto contemplaba un casino llamado Caesars Palace Times Square en uno de los rascacielos de SL Green en la concurrida plaza, que incluía un hotel y un club nocturno, y que las empresas argumentaban llevaría miles de millones de dólares a las arcas públicas, inversiones y empleos.

La Liga de Broadway, la principal asociación de propietarios y productores, aplaudió la luz roja a ese casino, que se hubiera ubicado en el edificio donde está el Minskoff Theater, que tiene en cartelera "El rey león", y la describió como un "voto para proteger la magia de Broadway".

"Un casino puede ir a cualquier parte, pero Broadway solo vive aquí", dijo el presidente de la entidad, Jason Laks, en un comunicado a medios.

Esa asociación y otras entidades culturales habían hecho campaña en contra y la semana pasada e iluminaron las pantallas de Times Square con letreros que decían "no al crimen, no al caos, no al casino", aunque hubo algunos defensores, entre ellos una asociación de actores y otra de músicos.

El consejero delegado de SL Green, Marc Holliday, criticó la negativa de la administración local y la tildó de "muestra despreciable de cobardía, falta de liderazgo y falta de consideración para toda la gente que se beneficiaría de la propuesta".

El comité de revisión rechazó también otra propuesta para la turística isla de Manhattan que contemplaba un casino en el barrio de lujo de Hudson Yards junto con un complejo hotelero, de viviendas y restaurantes.

Quedan seis proyectos más en la carrera por las tres licencias, que no se adjudicarán al menos hasta 2026: uno en Manhattan, cerca de la sede de Naciones Unidas; otro en Brooklyn, en la zona playera de Coney Island; más dos en Queens y uno en el Bronx.