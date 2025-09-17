ONG de Venezuela denuncia la detención "arbitraria" de un defensor de derechos humanos

A través de X, el OVP indicó que este miércoles los funcionarios también privaron de libertad al padre del activista, Pedro Hernández Serrano, y a su esposa, Natalia Álvarez.

La organización no gubernamental calificó estas detenciones de "arbitrarias" y subrayó que "violan la Constitución y muestran hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen para silenciar a quienes defienden derechos".

"La represión no solo busca castigar a los activistas, sino también quebrar a sus familias", aseguró el OVP.

En este sentido, advirtió que la pareja detenida tiene "una bebé de cinco meses".

"Exigimos la libertad inmediata de Pedro Hernández, de su esposa y de su padre. Separar a una bebé de cinco meses de sus padres es una crueldad injustificable y un reflejo del desprecio absoluto del régimen por la dignidad humana", expresó la ONG.

El martes, el líder de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, pidió a los "Gobiernos democráticos del mundo" que asuman una "posición firme" para exigir el "cese inmediato" de las "detenciones arbitrarias" en su país.

Asimismo, pidió a estos países, sin mencionar alguno, que exijan "el acceso irrestricto de organismos internacionales de derechos humanos a los centros de detención" así como "protección y acompañamiento a las familias y a las víctimas que han tenido la valentía de denunciar", según un comunicado con su firma.

"Venezuela vive desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. Solicito a los Gobiernos democráticos del mundo una acción urgente para detener estos crímenes", manifestó el líder opositor en un video que acompañó su comunicado, difundido en sus redes sociales.