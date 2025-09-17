Pakistán supera los mil muertos por lluvias monzónicas e inundaciones desde junio

La NDMA señaló en su informe diario que 1.002 personas han muerto y 1.036 han resultado heridas en todo Pakistán desde el 26 de junio, cuando se estableció el monzón en el territorio paquistaní.

Pakistán se encuentra entre los diez países del mundo más vulnerables a los efectos del cambio climático.

De los fallecidos, 565 eran hombres, 274 niños y 163 mujeres, según la NDMA.

Durante el período monzónico, 12.569 casas han resultado dañadas, de las que 4.128 han quedado completamente destruidas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más de 6.500 cabezas de ganado han perecido durante el monzón a causa de las lluvias y las inundaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El estado de Punjab, donde vive la mitad de los 240 millones de habitantes del país,, se ha enfrentado a "inundaciones excepcionalmente altas" debido a las fuertes lluvias y a la decisión de la India de liberar aguas de las represas construidas en los ríos Chenab, Ravi y Sutlej, que desembocan río abajo en Pakistán.

Desde que los ríos comenzaron a desbordarse en Punjab, el pasado 23 de agosto, 118 personas han muerto y más de 2,5 millones se han visto obligadas a evacuar, lo que llevó al primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, a declarar una emergencia económica y agrícola.

Según el NDMA, más de tres millones de personas han sido evacuadas en todo Pakistán.

Este miércoles, el Departamento Meteorológico de Pakistán indicó a los legisladores que había advertido a las autoridades ya en mayo de que la temporada de monzones sería "excesiva" y provocaría inundaciones.

En 2022, lluvias monzónicas e inundaciones sin precedentes en Pakistán causaron la muerte de más de 1.700 personas en todo el país, lo que provocó pérdidas económicas de más de 30.000 millones de dólares a la economía nacional.

El Departamento Meteorológico de Pakistán estima que la temporada monzónica finalice en Pakistán el 19 de septiembre.