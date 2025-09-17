Panameño Boza celebra su segunda nominación a Latin Grammy por colaboración con Elena Rose

Ciudad de Panamá, 17 sep (EFE).- El cantante urbano panameño Boza celebró este miércoles su nominación junto a la venezolana Elena Rose en los Latin Grammy, por la canción conjunta “orióN (Sistek Remix)”, al considerar que es un impulso para "seguir llevando el sonido de Panamá al mundo".