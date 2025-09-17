Paraguay expulsa a mexicano acusado de vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación

Asunción, 17 sep (EFE).- El ciudadano mexicano Hernán Bermúdez Requena fue expulsado este miércoles de Paraguay, donde permanecía detenido desde el pasado sábado, y entregado a las autoridades de su país, informó el Ministerio Público.