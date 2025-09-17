Pekín "no se opone" a intercambios culturales con Seúl pese a aplazarse concierto de K-pop

El portavoz de la Cancillería Lin Jian indicó en una rueda de prensa que no estaba al corriente del caso y añadió que Pekín "no pone objeciones a los intercambios culturales saludables y beneficiosos entre China y Corea del Sur".

Las declaraciones de Lin coinciden con la visita a China del ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun.

El evento estaba programado en un estadio con capacidad para unas 40.000 personas en la provincia insular de Hainan y formaba parte de la gira Dream Concert, que preveía la participación de varios grupos de K-pop.

Según la prensa surcoreana, la empresa organizadora anunció recientemente el aplazamiento indefinido del concierto sin indicar nueva fecha ni ofrecer más detalles.

La cancelación reaviva las dudas sobre un eventual levantamiento de las limitaciones a las exportaciones cultural surcoreanas que China aplica extraoficialmente desde 2016, año desde el cual se redujeron los conciertos y la presencia de artistas surcoreanos en la televisión como respuesta al despliegue en territorio surcoreano del sistema antimisiles estadounidense THAAD, una decisión de Seúl que generó fricciones diplomáticas con Pekín.

Aunque China es el principal socio comercial de Corea del Sur, las relaciones bilaterales están marcadas por altibajos constantes por rivalidades regionales, sensibilidades históricas e intereses estratégicos cruzados.

Pekín ha criticado a Seúl por estrechar lazos con Washington como parte de su estrategia de disuasión frente a Corea del Norte, mientras que China se ha opuesto en los últimos años a imponer nuevas sanciones de la ONU contra Pionyang.