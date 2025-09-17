Perú extingue nueve incendios forestales que afectaron más de 900 hectáreas de vegetación

El organismo precisó que los incendios se produjeron en los distritos de Orurillo y San Antón, en la región de Puno; Espinar, Sicuani y Livitaca, en Cusco; Mariano Melgar y Miraflores, en Arequipa; Casitas, en Tumbes; y San Pablo, en Cajamarca.

Los fuegos en Puno, en el sur del país, ocurrieron entre el 12 y 15 de septiembre y dejaron un total de 100 hectáreas de cobertura natural destruida, así como una vivienda afectada en Orurillo.

El Indeci indicó que fueron sofocados con la intervención de agentes de la Policía Nacional, trabajadores de los municipios de los distritos respectivos y pobladores locales.

En el combate de los incendios en la región vecina del Cusco, que en cada jurisdicción consumieron 159 hectáreas de vegetación, participaron bomberos, representantes de las oficinas de gestión de riesgo de desastres y comuneros.

En la también región sureña de Arequipa los dos incendios reportados en Mariano Melgar y Miraflores causaron la pérdida de 671,94 hectáreas de cobertura natural, y fueron combatidos por miembros de la Policía Nacional, el Ejército, los municipios locales y pobladores.

El lunes y el martes últimos también comenzaron incendios forestales en el norte del país, en las localidades de Casitas y San Pablo, que fueron extinguidos por miembros del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), los municipios locales y pobladores, con un saldo final de siete hectáreas de vegetación consumidas.

El Indeci aseguró que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) vigila este tipo de eventos en coordinación con los centros de operaciones de emergencia locales, así como planifica con las autoridades respectivas las acciones de respuesta para atender a la población damnificada y afectada.