Petro considera "una injusticia" y "un insulto" la 'descertificación' de EE.UU. a Colombia

"Me refiero básicamente a lo que considero una injusticia, una grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de los Estados Unidos y de Europa no consuman tanta cocaína. Y un insulto obviamente para mi vida personal", dijo Petro en una alocución al país.

El mandatario presentó cifras de su Gobierno para mostrar su compromiso en la lucha contra las drogas y calificó de "mentiras" lo dicho por la administración estadounidense sobre el papel de Colombia en este campo.

"Decidieron no mirar las cifras que se les entregaron", afirmó Petro, quien dirigiéndose al presidente estadounidense, Donald Trump, le dijo: "señor Trump, le advierto que (...) ese poder político que vive junto a usted en Miami proviene de una fuerte alianza entre narcotraficantes y políticos colombianos".

El Departamento de Estado de EE.UU. excluyó el lunes a Colombia del grupo de países 'certificados' por su lucha contra las drogas "por haber incumplido manifiestamente (...) sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos", pero decidió mantener la mantenerle la asistencia al considerar que es "vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos".

Colombia es el principal productor mundial de cocaína y, según el último informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, sigla en inglés), concentra 253.000 de las 376.000 hectáreas de cultivos de coca en el mundo, es decir, dos terceras partes.

Sin embargo, Petro insistió en que en 2024 Colombia logró "una incautación de 889 toneladas" de cocaína, que según su Gobierno es récord, y que aumentó la erradicación de cultivos ilícitos, al tiempo que aseguró que le dio la "orden tajante al Ejército, a la Policía, a la Fuerza Aérea y a la Naval colombiana de incautar todo lo que se atraviese sin amenazar a ningún otro país del mundo".

Tras reiterar que la guerra contra las drogas ha fracasado, el mandatario colombiano invitó a Trump "a corregir sus políticas y a hacer una guerra contra los narcotraficantes" porque "el problema de las drogas se resuelve incautándole a los narcotraficantes que no son los campesinos" que cultivan coca.

"Cambie, a mí no me amenace, aquí lo espero si quiere; no acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y los recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras", concluyó Petro, un crítico del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de Venezuela para, según Washington, combatir el narcotráfico.