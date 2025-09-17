Pollo relleno, helado y whisky de 50.000 euros para el banquete de Estado en Windsor

La cena, que tiene lugar en el Salón de San Jorge, comenzó con un entrante compuesto por una 'panna cotta' de berros de Hampshire (sur de Inglaterra), con galletas de mantequilla de parmesano y una ensalada de huevos de codorniz.

Como principal, los invitados degustarán un 'ballotine' de pollo ecológico de Norfolk (este de Inglaterra) envuelto en calabacín y acompañado de una salsa infusionada con tomillo y ajedrea.

Para el postre, tomarán un helado de vainilla con sorbete de frambuesa de Kent (sureste de Inglaterra) y ciruelas Victoria escalfadas.

Después de la cena, se servirá a los asistentes un Oporto Vintage Warre's de 1945, en reconocimiento a Donald Trump como el 45º y 47º presidente de los Estados Unidos, así como un coñac Hennessy 1912 Grande Champagne del año del nacimiento de la madre de Trump, Mary Anne MacLeod.

También se ofrecerá un whisky Bowmore Queen's Cask 1980, Islay, -valorado en más de 54.000 libras la botella (57.650 euros)- que fue un regalo a la difunta reina Isabel II y que fue embotellado para su Jubileo de Oro en 2002.

Además, se ha creado un cóctel para la ocasión, llamado 'Transatlantic Whisky Sour', "una versión británico-estadounidense del clásico Whisky sour, que combina la profundidad ahumada del Johnnie Walker Black con el brillante toque cítrico de la mermelada", explicó el Palacio de Buckingham en un comunicado.

"Coronado con espuma de nueces pecanas y adornado con un malvavisco tostado sobre una galleta en forma de estrella, evoca la calidez de un S'more (nube de golosina) junto al fuego", se lee en la descripción.

Las flores elegidas para decorar la gran mesa proceden de los jardines del Palacio de Buckingham, el castillo de Windsor y el Jardín Savill en el Gran Parque de Windsor, y se donarán al término de la cena una organización benéfica en el New Covent Garden Flower Market de Londres.

En cuanto a la música que sonará durante la cena, se interpretarán piezas como el 'Nessun Dorma' de Puccini, la sintonía de James Bond, o el Ave María de Schubert, todo por parte de la orquesta de cuerda del Duque de Edimburgo, así como piezas de gaita por el gaitero mayor John Mitchell.