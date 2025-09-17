Polonia confirma compra de submarinos, pero decidirá adjudicatario a final de año

El proyecto de modernización de la Armada polaca, que lleva más de una década estancado, tiene uno de sus principales puntos en la adquisición de tres submarinos por valor de unos 4.600 millones de euros, y entre las empresas finalistas del concurso está la española Navantia.

Tras un consejo de ministros en Varsovia, Tusk confirmó el "avance" del programa y "la calidad de las propuestas recibidas", pero añadió que, "debido a la magnitud de la inversión, será el propio Gobierno el que asuma la responsabilidad de la decisión final".

El programa Orka es considerado uno de los más urgentes para las fuerzas armadas polacas, que actualmente solo disponen de un submarino operativo, el obsoleto ORP "Orzeł", de fabricación soviética, que data de 1985.

El proyecto busca dotar a la Armada de, previsiblemente, tres nuevos submarinos que deberán ser capaces de sumergirse a más de 200 metros, operar de forma autónoma durante al menos 30 días y estar equipados con torpedos y misiles para atacar objetivos en tierra.

Siete empresas de seis países presentaron ofertas, incluyendo a la española Navantia, dos de Corea del Sur y una de Francia, Alemania, Suecia e Italia.

Aunque las propuestas mejor valoradas por la Agencia de Armamento polaca fueron las de la alemana ThyssenKrupp, la sueca Saab y la italiana Fincantieri, ninguna ha sido descartada por ahora.

La empresa española Navantia compite con su avanzado modelo S-80 Plus, que se alinea con los requisitos polacos.

Delegaciones polacas han visitado los astilleros de Cartagena para evaluar la oferta española, que incluye una importante transferencia tecnológica.

Entre las candidatas también figuran Naval Group (Francia) y Hanwha Ocean (Corea del Sur).