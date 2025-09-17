Polonia decidirá a final de año la compra de submarinos, con Navantia entre los finalistas

Tras una reunión del Consejo de Ministros en Varsovia, Tusk explicó que el "socio definitivo" para acometer este contrato se decidirá a finales de este año y que se negociará entre Gobiernos y no entre empresas, "dada la magnitud de la inversión".

El primer ministro Donald Tusk subrayó la importancia estratégica de la adquisición, y confirmó que la calidad de las propuestas recibidas "era desigual", pero se mostró satisfecho por la existencia de numerosas opciones.

El proyecto, conocido como programa 'Orka', es crucial para modernizar una Armada que actualmente solo dispone de un buque obsoleto, que data de la era soviética.

El programa 'Orka' busca dotar a la Armada polaca de submarinos capaces de sumergirse a más de 200 metros, operar de forma autónoma durante al menos 30 días y estar equipados con torpedos y misiles de crucero para atacar objetivos en tierra, especificaciones que cumple el modelo de Navantia, el S-80 plus.

Delegaciones polacas han visitado recientemente los astilleros de Cartagena para evaluar la propuesta española.

Junto a Navantia, compiten empresas de Alemania (ThyssenKrupp), Suecia (Saab), Italia (Fincantieri), Francia (Naval Group) y dos de Corea del Sur (Hanwha Ocean y HD Hyundai Heavy Industries).

Aunque las ofertas alemana, sueca e italiana recibieron las mejores valoraciones iniciales de la Agencia de Armamento polaca, ninguna ha sido descartada oficialmente.

Tusk explicó que la decisión se ha dejado para finales de año "tras escuchar atentamente las peticiones del Ministerio de Defensa y de los militares de la Armada, que son quienes más saben".