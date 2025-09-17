Mundo

Putin felicita a Modi por su 75º cumpleaños y destaca logros de la India bajo su liderazgo

Moscú, 17 sep (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó este miércoles al primer ministro indio, Narendra Modi, por su 75º cumpleaños y destacó los "impresionantes logros" alcanzados por la India bajo su liderazgo, informó el Kremlin,

Por EFE
17 de septiembre de 2025 - 04:25
"Su gestión como jefe de Gobierno le ha granjeado una gran respeto de sus compatriotas y una enorme autoridad a nivel mundial. Bajo su liderazgo, la India ha alcanzado logros impresionantes en los ámbitos social, económico, científico y técnico", subrayó Putin en su mensaje de felicitación.

El presidente ruso señaló que Modi realiza una "gran contribución personal al fortalecimiento de la especial y privilegiada asociación estratégica" entre la India y Rusia.

"Valoro nuestras buenas y amistosas relaciones. Y, por supuesto, continuaremos nuestro diálogo constructivo y trabajando conjuntamente en temas de actualidad de la agenda bilateral, regional e internacional", añadió.

Putin concluyó su mensaje felicitación a Modi con deseos de "buena salud, felicidad, prosperidad y nuevos éxitos".

