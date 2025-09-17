Putin felicita a Modi por su 75º cumpleaños y destaca logros de la India bajo su liderazgo

Moscú, 17 sep (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó este miércoles al primer ministro indio, Narendra Modi, por su 75º cumpleaños y destacó los "impresionantes logros" alcanzados por la India bajo su liderazgo, informó el Kremlin,