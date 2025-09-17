Putin felicita a Modi por su 75º cumpleaños y destaca logros de la India bajo su liderazgo

"Su gestión como jefe de Gobierno le ha granjeado una gran respeto de sus compatriotas y una enorme autoridad a nivel mundial. Bajo su liderazgo, la India ha alcanzado logros impresionantes en los ámbitos social, económico, científico y técnico", subrayó Putin en su mensaje de felicitación.
El presidente ruso señaló que Modi realiza una "gran contribución personal al fortalecimiento de la especial y privilegiada asociación estratégica" entre la India y Rusia.
"Valoro nuestras buenas y amistosas relaciones. Y, por supuesto, continuaremos nuestro diálogo constructivo y trabajando conjuntamente en temas de actualidad de la agenda bilateral, regional e internacional", añadió.
Putin concluyó su mensaje felicitación a Modi con deseos de "buena salud, felicidad, prosperidad y nuevos éxitos".
