Putin no acudirá a Intervisión, la Eurovisión de valores tradicionales

"Creo que, de una forma u otra, al menos con fragmentos, el presidente tendrá la oportunidad de ver la transmisión televisiva del evento, tan importante y esperado. Sin embargo, el propio presidente no tiene previsto visitarlo (el festival)", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Rusia fue expulsada del certamen de Eurovisión a causa de la invasión de Ucrania en 2022, por lo que decidió celebrar este año su propio festival retomando la iniciativa soviética de Intervisión, a través del cual trata de promover valores tradicionales que promueve la propaganda rusa.

"El interés es muy grande. Varios de nuestros colegas ya han expresado su deseo de acogerlo el próximo año o dentro de dos. Yo espero que este certamen se convierta en un evento anual", dijo ayer el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una rueda de prensa dedicada al evento.

En cuanto a los concursantes latinos, Lavrov agregó que su presencia en el certamen, una alternativa al festival de Eurovisión, manifiesta "las buenas relaciones" entre Moscú y países latinoamericanos, así como su interés en seguir reforzando estos lazos.

La última edición de Intervisión tuvo lugar en 1980, tratándose de un proyecto cultural controlado por el Estado.

"Le deseo éxitos a todos los participantes", dijo el jefe del Kremlin, quien ordenó a principios de año por decreto recuperar el festival comunista.

Latinoamérica estará representada en el certamen por los cantantes Omar Acedo (Venezuela), Nidia Góngora (Colombia), Zulema Iglesias Zalazar (Cuba) y dúo Tais Nader y Luciano Calasanza (Brasil).

También participarán cantantes de Bielorrusia, Serbia, Estados Unidos, Vietnam, Egipto, Emiratos Árabes, la India, Kazajistán, Catar, China, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Arabia Saudí, Tayikistán, Etiopía, Uzbekistán y Sudáfrica, además de Rusia.