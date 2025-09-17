Red comunitaria sudanesa gana el premio noruego de derechos humanos Rafto

El fallo señala que la ERR es un movimiento surgido tras la guerra civil en 2023 y que consiste de "miles de voluntarios que participan en esfuerzos colaborativos y comunitarios para responder a las necesidades humanitarias urgentes de otros, con gran riesgo personal".

"Las ERR salvan vidas y mantienen la dignidad humana en un lugar de miseria y desesperación", señala el jurado, que resalta que estas redes proporcionan servicios "clave" como sanidad, comida, agua y entierros, además de documentar y responder a casos de violencia sexual.

Esta iniciativa surgió en Jartum y se ha extendido a otras zonas de conflicto de Sudán.

Las ERR suceden en el palmarés del premio al activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, premiado el año pasado "por su valiente oposición al autoritarismo a través del arte".

La Fundación Rafto ha premiado anualmente desde 1987 a defensores de los derechos humanos y la democracia, entre los que figuran cuatro personas que luego recibieron el Nobel de la Paz: la birmana Aung San Suu Kyi, el timorense José Ramos-Horta, el surcoreano Kim Dae-jung y la iraní Shirin Ebadi.

El premio, dotado con 20.000 dólares, lleva el nombre del profesor Thorolf Rafto, que dedicó su vida a defender la democracia y los derechos humanos.