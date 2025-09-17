Renuncia el ministro de la Igualdad de Colombia 38 días después de asumir el cargo

En calidad de encargada de la cartera de Igualdad, Petro nombró a Angie Rodríguez Fajardo, quien actualmente es la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

La renuncia de Florián ocurrió luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera el decreto por el cual fue nombrado al admitir una demanda del estudiante de derecho Juan Manuel López, quien pidió anular su nombramiento por el presunto incumplimiento de la cuota de género femenino en el Ejecutivo.

La decisión del Tribunal fue criticada por Petro, quien aseguró que era una "medida innecesaria" y "homofóbica" que desconocía, en su criterio, los derechos fundamentales del funcionario.

Florián ha defendido que él es una "persona no hegemónica" o de "género fluido" que, por lo tanto, transita entre lo femenino y lo masculino sin pertenecer necesariamente a una u otra categoría de género.

En Colombia, la Ley de Cuotas fue aprobada en el año 2000 y dispone que el 50 % de los altos cargos públicos en el país, tanto a nivel nacional como departamental y municipal, deben ser ejercidos por mujeres, aunque es un porcentaje que rara vez se cumple.

El politólogo Florián, quien fue actor porno, había asumido el pasado 11 de agosto como ministro de la Igualdad, una cartera en la que desde abril ya ocupaba el cargo de viceministro.

Florián trabajó en organizaciones de cooperación internacional, como Médicos Sin Fronteras y Save the Children.

También fue trabajador sexual y realizó contenido pornográfico para adultos, según reveló él mismo a principios de agosto en las redes sociales.