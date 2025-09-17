Renuncia Nigel Hughes como líder del partido guyanés AFC tras debacle electoral

Según explicó Hughes en su carta de renuncia, su decisión se debe al "pobre desempeño" de la AFC en los pasados comicios, en los que solo obtuvo 3.610 votos en los diez distritos electorales, quedando sin representación en el Parlamento.

Su renuncia llega tan solo un año después de que asumiera el liderazgo de la AFC y dos semanas después de su derrota en las elecciones, que fueron ganadas por el gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), liderado por el presidente Irfaan Ali.

Los resultados de la AFC son los peores desde su formación en 2005. En su debut electoral en 2006 logró un total de 28.366 votos y cinco escaños, mientras que en los comicios del 2011 subió a 35.333 votos y siete escaños.

"Los resultados han sido frustrantes. La responsabilidad recae totalmente sobre mis hombros", sostuvo Hughes en su carta, al tiempo que agradeció a todo el colectivo por darle su apoyo desde que tomó control del mismo en junio del año pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El partido, que está debatiendo si Hughes debe permanecer en el cargo hasta que se elija un nuevo líder, enfrenta cuestionamientos sobre su relevancia y futuro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a la debacle electoral, Hughes afirmó que aún cree que la AFC tiene un papel que desempeñar en el panorama político de Guyana y expresó sus mejores deseos a la ejecutiva del partido.

El PPP/C, el partido político más antiguo del país, obtuvo en la elecciones una mayoría de 36 escaños y Ali juró para un segundo mandato como presidente el pasado 7 de septiembre.

En segundo lugar quedó el recién creado Invertimos en la Nación (WIN), del magnate sancionado por Estados Unidos Azurddin Mohamed, que se convierte en el principal partido de la oposición.