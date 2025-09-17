República Checa se suma al rechazo franco-alemán a fijar ya emisiones de CO2 para 2040

Fiala también teme que ese recorte ponga en peligro la seguridad energética del país.
Ese plan daba continuidad a la reducción del 55 % prevista para 2030 y situaría al bloque comunitario en la trayectoria adecuada para alcanzar la neutralidad climática a mitad de siglo.
Con todo, Fiala se ha mostrado dispuesto a debatir medidas "realistas y justas" que, opinó, permitan reducir las emisiones que causan el cambio climático pero sin poner en peligro a la ciudadanía o la economía, señala ese medio.
El plan era que esas metas para 2040 fueran discutidas por los ministros de Medio Ambiente de los Estados miembros mañana jueves, pero Francia y Alemania han defendido que el tema se trate por los jefes de Estado y Gobierno en la cumbre de finales octubre.
Además del rechazo de Alemania y Francia, países como Hungría, Polonia, Eslovaquia e Italia también has mostrado reticencias.