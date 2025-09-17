República Checa se suma al rechazo franco-alemán a fijar ya emisiones de CO2 para 2040

El primer ministro conservador, Petr Fiala, ha calificado de poco realista y dañino para la industria la propuesta presentada el pasado julio por la Comisión Europea para que la UE persiga para 2040 un recorte del 90 % de las emisiones de CO2 respecto a los niveles de 1990, informa Radio Praga.