Restos hallados en el vehículo del cantante D4vd son de una menor hispana de Los Ángeles

Los Ángeles (EE.UU.), 17 sep (EFE).- Los restos humanos encontrados en el maletero de un vehículo propiedad del cantante D4vd que había sido remolcado por las autoridades de Los Ángeles pertenecen a una menor latina reportada como desaparecida el año pasado, informaron este miércoles las autoridades.