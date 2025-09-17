Robados unos 6 kilos de oro en las colecciones del Museo de Historia Natural de París

La Fiscalía de París explicó que fue una empleada del servicio de limpieza la que se alertó de la sustracción el martes por la mañana de varias pepitas de sus colecciones -varias de los siglos XVIII y XIX-, una de ellas de 5 kilos del tamaño de una pelota de fútbol.

La Policía sospecha que los ladrones estaban bien informados, ya que el sistema de alarma y de vídeovigilancia no funcionaba normalmente desde hacía unas semanas por un cíberataque del que fue víctima el museo en julio, y que ya había conducido a suspender una exposición, señala Le Parisien citando a una fuente policial y a otra municipal.

El Museo Nacional de Historia Natural, en una declaración recogida por Le Figaro, "lamenta esta pérdida inestimable para la investigación, el patrimonio y su difusión al público", al tiempo que recuerda que en los últimos meses se han producido otros robos similares en las colecciones de museos.