Rusia derriba ochos drones ucranianos sobre cuatro de sus regiones

Según el parte castrense, los aparatos no tripulados fueron destruidos sobre las regiones de Rostov (tres), Briansk (tres), Vorónezh (uno) y Kursk (uno).

El ataque aéreo fue de mucho menor intensidad que el de la noche anterior, cuando los sistemas de defensa antiaérea de Rusia interceptaron 87 drones ucranianos sobre nueve regiones del país y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

Ucrania denunció a su vez que desde la pasada tarde Rusia ha lanzado contra su territorio un total de 172 drones y dos misiles, ataques que saldaron con destrozos en infraestructuras eléctricas que han provocado retrasos de algunos trenes.

En tanto, las negociaciones entre Moscú y Kiev que comenzaron en Estambul en mayo pasado, continúan estancadas tras tres rondas, en las que las partes solo acordaron intercambios de prisioneros y cadáveres y presentaron sus respectivas posturas acerca de cuál debe ser la fórmula de arreglo del conflicto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy