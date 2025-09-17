Rusia desea participar como observador en las elecciones de Honduras del 30 de noviembre

En una carta de Bu a la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, le notifica sobre una petición en ese sentido que le hizo llegar la Embajada de Rusia.
"Con el fin de fortalecer la cooperación entre los órganos electorales centrales de los dos países, la Comisión Electoral Central de la Federación de Rusia solicita contemplar una posibilidad de participar como observador en la celebración de las elecciones generales en la República de Honduras para el 30 de noviembre del año en curso", subraya la solicitud rusa.
El CNE no ha respondido a la misiva que le transmitió hoy el canciller hondureño.
Más de seis millones de hondureños podrán ejercer el sufragio en los comicios generales de noviembre para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.
