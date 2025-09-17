La UE y muchos de sus países miembros "mantienen una postura bastante hostil hacia Rusia. Creen erróneamente que la continuación de las sanciones podría influir en la política de Rusia", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Recalcó que Moscú es inmune al efecto de esas sanciones y añadió: "Los tres últimos años lo han demostrado elocuentemente los 18 anteriores paquetes" de sanciones adoptados por llos Veintisiete.
Peskov señaló que las sanciones a Rusia han causado daños a la economía de la propia Unión Europea.
"La Unión Europea continúa su política destructiva", contestó el portavoz a una pregunta sobre el 19º paquete sanciones a Rusia que planea aprobar Bruselas.
Los planes de la Comisión Europea y la mayoría de Estados miembros de la UE sobre la aprobación de esta nueva tanda de sanciones se están demorando debido a las reticencias de Eslovaquia y Hungría.