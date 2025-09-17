Rusia lanza contra Ucrania 172 drones y provoca retrasos de trenes

Según la empresa pública ferroviaria, Ukrzaliznytsia, los daños causados por los ataques rusos a subestaciones eléctricas han provocado retrasos en algunas rutas de las regiones de Odesa y Dnipropetrovsk.

El parte de la Fuerza Aérea ucraniana informa de la neutralización, por parte de sus defensas, de 136 de los drones de larga distancia lanzados por Rusia. Las interceptaciones han tenido lugar en varias regiones del sur, el norte y el este de Ucrania.

Treinta y seis de los drones y los misiles lanzados por Rusia desde ayer por la tarde no pudieron ser interceptados e impactaron en trece localizaciones no especificadas por la Fuerza Aérea.