Sánchez apuesta por impulsar el mercado único y diversificar las relaciones comerciales

Así lo indicó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados al responder a una pregunta parlamentaria sobre si respalda el acuerdo comercial alcanzado entre la Comisión Europea y EE.UU. el pasado mes de julio.

Sánchez reiteró su "poco entusiasmo" o "ningún entusiasmo" con el acuerdo comercial, lo que demuestra "una cierta discrepancia" aunque dicha de "forma políticamente correcta".

A su juicio, el camino que debe tomar la Unión Europea es el de "diversificar sus relaciones comerciales", algo en lo que también está el Gobierno español, dijo el presidente, quien detalló que se trata de "intentar abrir nuevos aliados comerciales en otras partes del mundo donde podemos exportar".

También consideró "clave" profundizar e impulsar el mercado único europeo. "Hay mucho trabajo por hacer", insistió, aunque recordó que "España no es uno de los países más expuestos a esta guerra comercial abierta por Estados Unidos de manera unilateral injustificada e injusta".

