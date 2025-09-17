Sanidad gazatí denuncia que Israel bloquea el acceso de combustible a la ciudad de Gaza

"La ocupación israelí está obstaculizando deliberadamente los intentos de la Organización Mundial de la Salud de suministrar combustible a los hospitales de la Franja de Gaza", recoge el texto publicado por el ministerio.

Contactados por EFE, portavoces de la OMS aún no se han pronunciado al respecto.

El combustible es necesario para el uso de ambulancias por paramédicos, y también para mantener en funcionamiento los generadores de electricidad utilizados en estos centros desbordados de pacientes.

"Entre el 3 y el 9 de septiembre, de los 120 intentos de coordinar movimientos con las autoridades israelíes en toda la Franja de Gaza, 50 fueron facilitados (42 %), 33 fueron impedidos (28 %), 22 (18 %) fueron denegados y 15 (12 %) tuvieron que ser retirados por los organizadores por razones logísticas, operativas o de seguridad", recoge el último informe de la Oficina de la OCHA al respecto.

Hace dos días, una misión para entregar combustible a la capital gazatí fue anulada debido al tráfico en la carretera de Rashid, la única que pueden usar miles de palestinos para huir hacia el sur del enclave, aseguró a EFE Olga Cherevko, la portavoz de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Ese mismo día, Cherevko participó en otra misión que logró transportar al Hospital Shifa de la capital productos médicos, pero el tráfico de esta única vía de escape frente a los bombardeos israelíes prolongó la travesía de ida y vuelta unas 14 horas (desde Deir al Balah, la distancia total fueron unos 20 kilómetros).

Un día antes, el Ejército denegó el acceso a otra misión en la que viajaba la portavoz sin dar motivos específicos. "A veces alegan razones de seguridad", añadió en una conversación telefónica con EFE.

La portavoz explicó que las misiones humanitarias sólo tienen una vía de acceso a la capital, la carretera Rashid. Este miércoles, el Ejército anunció que abriría durante 48 horas (hasta el viernes) la carretera de Salah al Din para aligerar el tráfico.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto cerca de 65.000 personas.