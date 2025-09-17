Seis personas mueren y siete más resultan heridas en motín en estación policial colombiana

El funcionario explicó en su cuenta de X que Juan Felipe Bernal, quien formaba parte del grupo de personas privadas de la libertad que se encontraban en la estación de Policía de Funza murió.

"Con él, asciende a seis el número de personas fallecidas", dijo Rey.

Por su lado el secretario de Gobierno de Cundinamarca, Luis Navarro, dijo que "se produjo una riña entre los internos" y posteriormente se registró el incendio "que generó la inhalación de humo en las personas privadas de libertad".

Las autoridades iniciaron una investigación que permita determinar las causas de los hechos en la estación, donde había 13 personas detenidas por distintos requerimientos policiales.

Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, ordenó "la creación de una comisión, encabezada por el delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, para verificar lo sucedido durante el motín e incendio en la estación de Policía de Funza".

Las cárceles colombianas tienen un alto porcentaje de hacinamiento, por lo que los detenidos son enviados a estaciones de policía o a otros lugares de la Fiscalía mientras se define su situación judicial.

Según cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia, el sistema penitenciario del país cuenta con un total de 82.052 cupos, pero hay 103.706 personas privadas de libertad, lo que supone un hacinamiento del 26,4 %.