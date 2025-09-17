'Sirat', de Óliver Laxe, es la película que representará a España en los Óscar

La película era la favorita en una terna que también incluía 'Romería', de Carla Simón y 'Sorda', de Eva Libertad. Finalmente los académicos se decantaron por 'Sirat', anunció en la sede de la institución el director de cine Pablo Berger.

La película de Óliver Laxe es la historia de un padre (el actor Sergi López) que busca a su hija en las 'raves' de Marruecos durante un viaje frenético, pero cargado de simbolismo e introspección.

Su director acoge esta nominación con la promesa de "pelear" por un "bicho extraño" que "no ha dejado de crecer".

Para llegar a la 98 edición de la Gala de los Óscar, que se celebrará el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles (EE.UU.), la película aún deberá pasar un primer filtro ('shortlist' o lista corta de quince títulos) el próximo diciembre y un segundo en enero, cuando se anunciarán las cinco nominadas finales de la academia estadounidense.

Entre las ya anunciadas hay títulos potentes como la alemana 'Sound of Falling', de Mascha Schilinski, con la que 'Sirat' compartió ex aequo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes en 2025, así como la noruega 'Sentimental Value', de Joachim Trier y la polaca 'Franz', de Agnieszka Holland. Otras posibles contendientes son 'Calle Málaga', protagonizada por Carmen Maura y elegida por Marruecos, y 'La voz de Hind', por Túnez.

En una conexión por videoconferencia, Óliver Laxe confió en las posibilidades de su película, a la que definió como un "bicho extraño, único, genuino y que excita muchísimo a la cinefilia y a la profesión y le hace sentir cosas genuinas".

Explicó que, tomando como referencia el último Festival de Cannes, hay cuatro películas que pueden pasar seguro a la lista de cinco últimas finalistas, "y creo que queda una plaza libre a ver si es la nuestra".

Además de la alemana 'Sound of falling' con la que compartió premio, en Cannes se llevó mención a mejor dirección y mejor actor el brasileño Wagner Moura por 'O Agente Secreto' y 'Sentimental Value' consiguió el Gran Premio.

Además, fue Palma de Oro la iraní 'Un simple accidente', de Jafar Panahi, aunque esta aún no ha sido elegida por el comité de cineastas iraníes en el exilio encargados de hacerlo.

"Lo que hemos conseguido ya es increíble", añadió Laxe, que siente que la película "no deja de crecer", como ha visto en el Festival de Toronto, en la prensa estadounidense y en su estreno en Francia, donde está entre las más vistas en los cines.

El director reconoce que "no es una peli de consenso, digamos de Óscar", pero sí un producto que está sorprendiendo.

"Vamos a defender esta película en la que creemos, en esta manera de hacer cine, muy europea, con una sensibilidad muy nuestra", continuó.

Los productores de El Deseo Agustín Almodóvar y Esther García,hicieron un llamamiento a los académicos españoles con derecho a voto -hay más de cien- para que se apunten para apoyar a 'Sirat' en la plataforma habilitada por la academia estadounidense, un trabajo que también deberán ir haciendo por países para obtener todos los votos posibles.