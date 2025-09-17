Slash lanzará su álbum 'Live at the SERPENT Festival' el próximo 7 de noviembre

Miami (EE.UU.), 17 sep (EFE).- El guitarrista y compositor Slash anunció este miércoles el lanzamiento mundial de su álbum 'Live at the SERPERNT Festival' el próximo 7 de noviembre, en el que recopila los temas que interpretó el año pasado durante una parada de su concierto en Denver junto a su conjunto, Slash's Blues Ball.