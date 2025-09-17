Taiwán añade 279 entidades a su lista de control de exportaciones de alta tecnología

En un comunicado difundido el martes, el Ministerio de Asuntos Económicos (MOEA) de Taiwán indicó que las empresas locales que deseen vender a entidades incluidas en este listado deberán obtener previamente un permiso de exportación de productos de alta tecnología, "sin el cual no podrán exportar".

"Además, la Aduana colaborará en la aplicación de controles fronterizos y, en caso de que algún operador intente exportar a entidades de la lista sin la debida autorización, no se permitirá el despacho", señaló la cartera, agregando que más de 10.800 entidades y personas ya aparecen en dicho listado.

De las 279 entidades incluidas en esta última actualización, 104 tienen su sede en China y Hong Kong, según informó este miércoles el periódico local Liberty Times.

Entre dichas empresas figuran desde pequeñas y medianas compañías hasta importantes entidades en sectores estratégicos de alta tecnología y defensa, como la Academia de Inteligencia Artificial de Pekín (BAAI), el conglomerado de tecnologías de la información Inspur Group e institutos dependientes de la Corporación de la Industria de la Aviación de China (AVIC), entre otros.

En Taiwán, los productos estratégicos de alta tecnología abarcan la lista de bienes y tecnologías de uso dual sujetos a control de exportación, la de armamento convencional y la de bienes sensibles con destino a Irán y Corea del Norte, así como la de productos de alta tecnología dirigidos a Rusia y Bielorrusia.