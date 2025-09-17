Timor Oriental cancela la compra de todoterrenos para sus diputados en medio de protestas

Miles de personas se congregaron hoy por tercer día consecutivo frente al Parlamento en Dili para expresar su malestar con los legisladores, en una jornada sin grandes incidentes a diferencia de las protestas del lunes y martes, donde hubo enfrentamientos entre grupos estudiantiles y la Policía, informa el portal de noticias Dili Post.

Las protestas surgieron a raíz de una partida presupuestaria valorada en 4,2 millones de dólares estadounidenses (más de 3,5 millones de euros) para la compra de coches todoterreno para cada uno de los miembros del Legislativo.

Según el documento oficial, estos vehículos tenían por función transportar a los diputados para "el desempeño de sus funciones y mantener el contacto con los electores".

El martes, sin embargo, la Cámara acordó "cancelar el proceso de compra de nuevos vehículos incluido en el presupuesto de 2025", recoge el boletín oficial, tras dos días de manifestaciones y ante el creciente malestar.

La República Democrática de Timor Oriental nació el 20 de mayo de 2002 como uno de los países más pobres del mundo y entre 2006 y 2012 se mantuvo bajo la supervisión de una misión de cascos azules de Naciones Unidas.

Este país mayoritariamente agrario de 1,3 millones de habitantes cuenta con importantes reservas de petróleo y gas, que actualmente representan casi el 80 % del PIB y más del 90 % de los ingresos del erario.

A pesar del aumento del presupuesto y la financiación de proyectos en los últimos años gracias al oro negro, el país sigue siendo uno de los más pobres de la región.

Las protestas en Timor coinciden con un estallido de descontento popular en varios países de Asia, como Indonesia y Nepal, liderado principalmente por grupos de jóvenes.