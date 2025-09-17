Titular chino de Defensa pide "generar consensos para proteger el orden internacional"

"Los riesgos de seguridad pueden superarse mediante la igualdad y el beneficio mutuo, y juntos podemos crear un entorno político estable para la paz y la estabilidad mundiales a largo plazo", aseveró Dong ante delegados de Defensa de numerosos países.

El titular chino de Defensa instó durante la inauguración de la primera sesión plenaria del foro a implementar "medidas para gestionar las tensiones de seguridad y lograr un desarrollo equilibrado".

Dong resaltó la importancia de los "mecanismos de cooperación" en el ámbito militar ante lo que describió como "múltiples desafíos de seguridad" en la coyuntura internacional, al tiempo que señalaba que China está "dispuesta a trabajar con todas las fuerzas amantes de la paz para defender firmemente los logros de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y el orden internacional de la posguerra".

Dong añadió que su país está dispuesto a "ayudar a las fuerzas armadas de todos los países a fortalecer sus capacidades para defender sus derechos e intereses legítimos y asumir conjuntamente la responsabilidad histórica de mantener la paz mundial".

El ministro chino destacó además la relevancia de las "consultas internacionales" y de "normas claras" en "áreas emergentes como la inteligencia artificial, las profundidades marinas y el espacio" y sus "riesgos y desafíos".

Pekín celebra esta semana el Foro de Xiangshan, principal cita anual de diplomacia militar china, con delegaciones de más de un centenar de países, entre ellos Rusia, Francia, Vietnam, Singapur, Nigeria y Brasil, y organismos internacionales.

Bajo el lema 'Mantener el orden internacional y promover el desarrollo pacífico', el programa se extiende hasta este viernes.

La agenda aborda seguridad global, relaciones entre grandes potencias, Asia-Pacífico, solución política de conflictos, control de armamentos, nuevas tecnologías y evolución de la guerra, en un año marcado por los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial y de la fundación de la ONU.

El foro llega dos semanas después del desfile del 3 de septiembre en Pekín, donde el EPL (Ejército Popular de Liberación, Ejército chino) exhibió armas hipersónicas, drones y misiles balísticos intercontinentales.

En paralelo, el Ejército chino atraviesa turbulencias internas: la Fuerza de Cohetes suspendió recientemente a numerosos expertos y proveedores por irregularidades en contrataciones, mientras que la Comisión Militar Central (máximo órgano dirigente castrense) difundió en julio directrices para reforzar disciplina e integridad.

Editoriales del Diario del EPL han pedido "decir la verdad" y a actuar con "honestidad" y "espíritu de lucha" ante escándalos de corrupción que han alcanzado incluso a dos exministros de Defensa.