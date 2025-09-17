Tokáyev llama a líderes religiosos mundiales a evitar que la humanidad se sume en el caos

"Estoy convencido de que los líderes religiosos se esforzarán al máximo para frenar la caída del mundo al abismo del caos, recordando a muchos políticos sobre (la importancia de) el sentido común, la buena voluntad y la responsabilidad moral", afirmó en sus palabras a los participantes del evento.

Señaló que Kazajistán deposita grandes esperanzas en los líderes religiosos "que cargan con la especial responsabilidad de desarrollar el intercambio entre civilizaciones y el fortalecimiento de la confianza entre las personas y la sociedad".

Alertó de la alta probabilidad de un conflicto nuclear debido al incremento de la confrontación y las tensiones geopolíticas, por lo que destacó la importancia de una diplomacia constructiva y un diálogo que eleve la confianza a nivel internacional.

"Los cambios conceptuales que tienen lugar ante nuestros ojos desorientan, sobre todo a los jóvenes. Además, observamos una alarmante tendencia de enfrentamiento de las ideologías de derecha conservadora y liberales, lo cual conduce a la desestabilización política en varios países", alertó.

El mandatario propuso en este sentido aprovechar el potencial de la diplomacia de las instituciones religiosas, que se convertirían en "el núcleo moral de este movimiento con llamados neutrales y no politizados de cesar la violencia y buscar soluciones pacíficas".

Tokáyev abordó en este contexto el desarrollo acelerado de la Inteligencia Artificial (IA), al proponer la creación de una comisión internacional para la ética de desarrollo de estas tecnologías, que proponga un conjunto de principios universales para su uso responsable.

"Se trata de determinados 'mandamientos para los algoritmos' que supondrán el respeto a la dignidad humana y la inadmisibilidad de discriminación a la hora de tomar decisiones de importancia histórica", sostuvo.

Recordó que la IA, los sistemas de datos biométricos, la bioingeniería y otras tecnologías revolucionarias avanzan vertiginosamente, mientras que las normas éticas para su uso no se adaptan a tiempo a este ritmo del progreso.

Por ello, indicó, el libre albedrío, la privacidad personal, la igualdad y seguridad digital, el uso de la IA y muchas otras tecnologías se convierten "en nuevos retos que es necesario afrentar por medio del diálogo constante entre líderes espirituales, científicos e ingenieros".

Además, el presidente de Kazajistán propuso debatir el papel de los líderes religiosos en la lucha contra el cambio climático, con el fin de redactar un documento que "fije una serie de principios de responsabilidad ecológica, basados en los valores espirituales y acentuando el apoyo a las regiones vulnerables".

El VII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales celebrado en Astaná ha reunido más de 100 delegaciones de 60 países de todo el mundo, en representación de las principales religiones.