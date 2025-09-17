Tormenta Gabrielle no afectaría El Salvador ni la región, según ministerio Medio Ambiente

Gabrielle surgió este miércoles en la zona central del Atlántico con la perspectiva de convertirse en un huracán el domingo, avisó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

No obstante, el meteorólogo salvadoreño Amides Figueroa señaló, en un reporte compartido por el MARN, que este fenómeno "no estará influenciando el tiempo atmosférico en la región centroamericana".

De acuerdo con el experto, Gabrielle "se encuentra a inmediaciones del Atlántico, específicamente al este del Caribe, y la trayectoria pronosticada es hacia el noreste alejándose del Caribe".

El sistema se formó a 1.745 kilómetros al este de las Islas de Sotavento del Norte, el grupo de islas más septentrional de las Antillas Menores, en el mar Caribe, según el último reporte.

Los meteorólogos del NHC avisaron la semana pasada que aún podría faltar el 60 % de la actividad ciclónica tras un comienzo "relativamente tranquilo" de la temporada del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre y el 10 de septiembre tuvo su "pico climatológico".

Hasta ahora suman siete ciclones este año en el Atlántico: el huracán Erin, y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal, que ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.