Türk: las primeras condenas de la JEP son cruciales en la lucha contra la impunidad

"Tras décadas de atrocidades, estas condenas representan un paso fundamental en la lucha contra la impunidad en Colombia y en el cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia", afirmó Türk en un comunicado.

El alto comisionado austríaco subrayó que "ahora le corresponde al Gobierno tomar medidas para que se den las condiciones administrativas, presupuestarias, legales y de seguridad necesarias para garantizar que las sanciones se apliquen de manera efectiva"

"Estas condenas ponen de relieve los progresos realizados, pero también la importancia de seguir dando prioridad a la aplicación del Acuerdo de Paz de 2016 para evitar nuevas violaciones y sufrimientos", afirmó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.

Türk agregó que la aplicación de acuerdos de paz "rara vez es un proceso sencillo o sin complicaciones, a menudo requiere años de dedicación y esfuerzo".

En su primera sentencia, emitida el martes, la JEP condenó a siete integrantes del último mando de las FARC a penas alternativas de ocho años de "restricción efectiva de sus derechos" como "máximos responsables de la política criminal de secuestro".

Además del último comandante de las antiguas FARC, Rodrigo Londoño, fueron condenados Pastor Alape, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel, Julián Gallo y Rodrigo Granda.

Víctimas de secuestros de las FARC manifestaron su disconformidad y decepción con estas penas, pues consideran que fueron leves y que todos los beneficios fueron para los victimarios.

El jueves se prevé que la JEP emita una segunda sentencia, en este caso por los crímenes atribuidos a militares del Batallón La Popa, una unidad del Ejército colombiano, por asesinatos de civiles presentados como bajas en combate, los conocidos como "falsos positivos".