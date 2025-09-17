Un alto mando policial de Sudáfrica alerta sobre el posible "colapso" del sistema penal

"Mi objetivo ha sido demostrar que el sistema de justicia penal ha sido objeto de una amenaza continua, así como de sabotaje, que nos ha acompañado durante mucho tiempo, hasta el punto de que creemos que existe un riesgo real de colapso total. No se ha hecho nada al respecto", afirmó en Pretoria el jefe de la Policía de la provincia de KwaZulu-Natal (este), teniente general Nhlanhla Mkhwanazi, según recogen medios locales.

Mkhwanazi fue el primer testigo en declarar ante la comisión creada el pasado julio por el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, y presidida por el juez retirado Mbuyiseli Madlanga, después de que el teniente general hiciera públicamente a principios de ese mes varias acusaciones contra el ministro de Policía, Senzo Mchunu.

En una rueda de prensa que sorprendió al país, Mkhwanazi acusó a Mchunu de interferir en investigaciones policiales y compincharse con empresarios, incluyendo a uno acusado de asesinato, para desmantelar una unidad que investiga asesinatos políticos.

Ramaphosa suspendió días después al ministro, dadas las "graves acusaciones sobre la existencia y el funcionamiento de una sofisticada organización criminal que presuntamente se ha infiltrado en las estructuras policiales y de inteligencia de Sudáfrica", según detalló entonces el presidente.

La situación se complicó cuando el partido Alianza Democrática (AD), segundo socio de la coalición de Gobierno, presentó cargos penales contra el ministro, a quien acusan de haber engañado al Parlamento sudafricano sobre sus vínculos con el empresario Brown Mogotsi, presuntamente relacionado con redes criminales.

En su primera declaración ante la bautizada como Comisión Madlanga, Mkhwanazi reveló que la rueda de prensa de julio fue el resultado de "esfuerzos colectivos" dentro de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de dar a conocer "el nivel de dificultades" que enfrentan a la hora de realizar su labor, incluyendo criminalidad, interferencia política y corrupción.

Por su lado, el magistrado Madlanga subrayó la gravedad de las acusaciones formuladas contra el ministro y señaló que, de ser ciertas, "eso significaría la ruina del sistema de justicia penal de Sudáfrica".

"Un sistema de justicia penal sano es fundamental para el Estado de derecho y para el funcionamiento de una democracia constitucional", añadió.

De manera paralela a los trabajos de la comisión, el Parlamento sudafricano ha puesto en marcha un comité 'ad hoc' para investigar también los hechos.

Esta crisis es un nuevo golpe para el histórico Congreso Nacional Africano (CNA), principal partido del Gobierno sudafricano de coalición, después de que, en las elecciones de mayo de 2024, la formación perdió la mayoría absoluta por primera vez desde la instauración de la democracia en el país en 1994.