Un dron ucraniano impacta contra el edificio del gobierno regional de Bélgorod

"El edificio del Gobierno regional de Bélgorod fue atacado por drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según información preliminar, no hubo víctimas" comunicó el gobernador local, Viacheslav Gladkov, a través de su canal de Telegram.

Aclaró que hubo daños en el techo y las ventanas de parte del edificio.

Desde las 13:44 hora local (10:44 GMT) la región se encuentra bajo alerta de ataques de drones ucranianos.

El propio Gladkov comunicó que en las últimas 24 horas la región fue objetivo de unos 155 drones ucranianos.

La última vez que el edificio administrativo fue golpeado por drones ucranianos fue hace una semana, antes a mediados en agosto, y también en mayo.

En agosto, "el ataque impactó en el último piso causando graves daños", explicó entonces Gladkov.

En esa misma planta se encontraba la oficina del gobernador.

Bélgorod es una de las regiones que más víctimas mortales registra a causa de los bombardeos con drones ucranianos.

Las autoridades locales ordenan periódicamente el cierre de espacios públicos, tales como centros comerciales, por la seguridad de sus ciudadanos.