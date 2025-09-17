Un video de IA de la madre de Modi "regañándole" desata una batalla política en la India

El clip, difundido por la rama regional del opositor Partido del Congreso, muestra a un personaje similar a Modi soñando con su madre, Heeraben, quien le critica por usar su nombre para ganar votos.

"¿Hasta dónde estás dispuesto a caer en política?", le pregunta la figura materna en la simulación, antes de que el mandatario se despierte sobresaltado.

El partido gobernante, el BJP, calificó el material de "repugnante" y acusó a la oposición de cruzar todos los límites al atacar a Modi a través de su madre fallecida. La controversia escaló este miércoles cuando el Tribunal Superior de Patna intervino y ordenó al Congreso eliminar el video de todas las redes sociales.

En declaraciones a la agencia india ANI, el portavoz del Partido del Congreso, Pawan Khera, afirmó que el video no contenía ninguna falta de respeto, subrayando que “es deber de los padres educar a sus hijos” y acusó al BJP de buscar “generar una falsa compasión”.

Modi ha cultivado una imagen de hijo devoto y respetuoso, un arquetipo muy poderoso en la cultura india. Durante años, cada vez que visitaba su estado natal de Gujarat, las cámaras captaban imágenes de él tocando los pies de su madre para recibir sus bendiciones.

Este es un gesto de máximo respeto en la India, y las fotografías eran un potente mensaje de que, a pesar de ser el hombre más poderoso del país, se mantenía humilde y apegado a los valores tradicionales

Este caso se inscribe en el debate global sobre los riesgos y límites del uso de la inteligencia artificial, que incluye cuestiones como la manipulación de imágenes, el empleo de datos para su entrenamiento y su impacto en la sociedad y los recursos.