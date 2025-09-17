Unos diez detenidos dejan protestas contra la eliminación del subsidio a diésel en Ecuador

"Al momento tenemos cerca de diez personas detenidas. Lo que hemos buscado es conversar para tratar de mantener en paz a cada uno de los sectores", dijo el ministro en el canal de televisión Ecuavisa.

Reimberg aseguró que el país había amanecido con dos focos de protestas en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, y uno en la de Pichincha, cuya capital es Quito. Sin embargo, la Policía, las Fuerzas Armadas y el servicio de emergencias ECU-911 reportaron que las vías cerradas fueron despejadas en el transcurso de la mañana.

La eliminación del subsidio al diésel, anunciada el pasado viernes, ha generado tensión social en el país y ha provocado manifestaciones en las calles que expresan que la medida encarecerá el costo de vida.

En el caso de los transportistas, a quienes el Gobierno ha ofrecido incentivos y compensaciones para disminuir el impacto de esta decisión, el ministro Reimberg señaló que lo que pedían con la protesta era seguridad en las carreteras, asediadas por bandas del crimen organizado que asaltan a los autobuses de pasajeros o a vehículos de carga pesada para llevarse la mercadería o secuestrar a los conductores.

"En ningún momento tocaron el tema del subsidio. El único tema que mencionaron fue poner puntos de control sobre algunas vías por el tema de seguridad", precisó el jefe de la cartera del Interior.

El ministro añadió que, una vez que el Gobierno presentó un plan de implementación de la propuesta, los transportistas decidieron terminar con el bloqueo de las vías en el norte del país.

Reimberg aseguró que las fuerzas de seguridad tienen la orden de despejar las carreteras en cumplimiento del decreto de estado de excepción que emitió el pasado martes el presidente Daniel Noboa en siete provincias del país, a raíz del anuncio de disturbios en varios sectores.

Finalmente, el ministro descartó que se vayan a generar grandes protestas como las que en 2019 y 2022 lideró el movimiento indígena en contra de medidas similares tomada por los presidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) al intentar eliminar los subsidios a los combustibles.

Con la eliminación del subsidio al diésel, que supone un aumento de su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros), el Gobierno espera liberar 1.100 millones de dólares anuales, que ha anunciado se destinarán a proyectos de protección social y a incentivos para pequeñas y medianas empresas.

Esta decisión forma parte del paquete de recortes impulsado por Noboa para reducir el déficit fiscal, que al asumir el poder rondaba los cinco mil millones de dólares -equivalentes a cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB)- y cumplir con los objetivos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien Ecuador mantiene un acuerdo crediticio por cinco mil millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

Antes de eliminar el subsidio al diésel, Noboa ya había retirado el año pasado las subvenciones a las gasolinas Extra y Eco País, dos combustibles de 85 octanos que en ese momento eran los más consumidos en Ecuador. Los recortes fueron ejecutados por el presidente mediante una semiliberalización de precios, que implemento un sistema de bandas que ha ido alineando progresivamente sus valores con los precios internacionales.

A estas medidas también se ha agregado recientemente la reducción del Gobierno nacional de diecinueve a catorce ministerios y el anuncio de despido de alrededor de 5.000 funcionarios.