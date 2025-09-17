Uruguay lanza su Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas

Fundada en una asamblea celebrada el pasado 30 de julio, según aseguró durante el lanzamiento su presidenta, Virginia Hinze, la Academia parte de una idea que "viene gestándose hace años" y busca "dotar al cine uruguayo de una institución capaz de visibilizar su trabajo y proyectarlo hacia el mundo".

"En los últimos tiempos un grupo de colegas decidió asumir el desafío de darle forma", indicó Hinze, quien dijo que para ello se estudiaron experiencias de otras academias y se mantuvieron los intercambios de los que surgieron los estatutos.

"Este proceso contó con la colaboración de la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, que nos acompañó con su experiencia y con la convicción de que Uruguay debía tener su propia academia integrada a la red regional", resaltó, en tanto acotó que "a mediano plazo" la Academia impulsará los primeros premios uruguayos de cine.

Celebrada por la presidenta de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, Gisella Previtali, como "un hito fundamental" en el fortalecimiento del cine del país, de acuerdo con su vicepresidente, Jorge Temponi, la Academia cuenta con 194 socios fundadores y seguirá creciendo.

"Una vez que terminen los trámites de formalización (...) esa cifra no sólo crecerá sino que se multiplicará", valoró quien detalló que en ella habrá lugar no solo para los profesionales de rubros como dirección, actuación, fotografía o música sino también para quienes "no hacen cine pero lo alimentan", como los críticos.

En un acto en el que además enviaron sus saludos referentes radicados en el exterior como los directores Fede Álvarez y Álvaro Brechner o la actriz Natalia Oreiro, el directivo de la Academia César Troncoso sostuvo que la calidad del cine uruguayo "está cada día mejor".

"Me da la sensación de que a veces estamos con muy baja autoestima como uruguayos. Con esa cosa de que lo de afuera está mejor no nos perdonamos cosas que debiéramos perdonarnos porque estamos viendo el grueso de nuestro cine mientras lo que llega de otro lado es el cine límpido y decantado, las porquerías se quedan en sus casas", reflexionó.

El protagonista de cintas como 'El baño del papa' o 'El viaje hacia el mar' llamó así a desterrar la percepción de que el cine del país es "gris" o "embola" (aburre).

"No embola ser uruguayo y realizar nuestras películas. Tenemos una hermosísima carta de presentación con nuestro cine, con nuestras artes en general, y que hay que empezar a usarla", redondeó.