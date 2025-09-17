Venezuela considera que EEUU "ha perdido prestigio" por planes para "cambios de regímenes"

"Cada momento de la historia en el que insisten en invadir, en el que insisten en hacer la guerra o producir cambios de regímenes, quedan cada vez más al descubierto", expresó el ministro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En ese contexto, el funcionario advirtió que su país vive "momentos de una amenaza real" que, a su juicio, es "ya una agresión directamente", por la que calificó como una "operación multimillonaria" en el Caribe, desplegada, dijo, con "el pretexto" de "la existencia de un supuesto cartel", en referencia al Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico y que vincula con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Ese grupo, declarado también como terrorista por Argentina, Ecuador, Paraguay y República Dominicana, ha sido también motivo del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa que ofrece EE.UU. por información que permita la captura de Maduro.

Sin embargo, Ñáñez reiteró que se trata de un relato que "no podría ser de peor calaña y de peor calidad" y, por tanto, consideró que "ya ni siquiera es necesario refutar esta mentira porque, incluso, ellos mismos la han ido abonando".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El martes, Maduro insistió en que EE.UU. busca forzar un "cambio de régimen" e imponer en la nación suramericana un "Gobierno títere" que satisfaga sus intereses, al acusar a Washington de querer apoderarse de las vastas reservas energéticas de Venezuela.