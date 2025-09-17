Wall Street abre con tono mixto ante la perspectiva de un nuevo ciclo de recorte de tipos

Nueva York, 17 sep (EFE).- Wall Street ha abierto este miércoles con tono mixto, con leves subidas en el caso del Dow Jones y el S&P 500; y con una ligera caída en el caso del Nasdaq, el día en que todo hace prever que la Reserva Federal estadounidense (Fed) iniciará un nuevo ciclo de recortes de tipos de interés.