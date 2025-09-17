Werthein y Wadephul se citan en Berlín para abordar agenda internacional y apoyar Mercosur

Según explicó en una rueda de prensa ordinaria Martin Giese, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, el encuentro entre Werthein y Wadephul estará dedicado a una amplia gama de asuntos como "la política económica, las materias primas y la defensa", además de cuestiones comerciales.

"Argentina y Alemania tienen un punto de vista muy similar sobre las muchas crisis y conflictos internacionales", precisó Giese antes de aludir al apoyo de Berlín y Buenos Aires al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, pendiente de ratificación.

"Estamos muy comprometidos junto a Argentina con este acuerdo", abundó el portavoz ministerial germano, que también destacó el apoyo argentino a la defensa de Ucrania frente a la guerra de agresión rusa.

Wadephul y Werthein también abordarán cómo avanzar en el proceso de ingreso de Argentina en la OTAN como socio global.

