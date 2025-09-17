Ya son más de 65.000 los palestinos muertos en Gaza por ataques israelíes

Jerusalén, 17 de sep (EFE).- La cifra total de muertos en la Franja de Gaza por los ataques israelíes asciende ya a 65.062 desde el inicio de la ofensiva hace casi dos años, según el último recuento publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.