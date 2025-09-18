Acciones de Intel suben un 26 % tras anuncio de Nvidia de una inversión de 5.000 millones

La entrada de la compañía estadounidense, líder mundial en el diseño de chips para inteligencia artificial (IA), en el capital de Intel forma parte de un acuerdo más amplio que prevé la fabricación conjunta de unidades de procesamiento (CPU) para centros de datos y clientes.
Las dos empresas se centrarán en conectar sus respectivas arquitecturas mediante Nvidia NVLink, que combinará las fortalezas de Nvidia en IA y computación acelerada con las tecnologías de Intel en CPU y su ecosistema x86.
Para los centros de datos Intel fabricará CPU x86 personalizadas para Nvidia que esta última empresa integrará en sus plataformas de infraestructura de IA.
Nvidia comprará las acciones de Intel a un precio de 23,28 dólares. La inversión está sujeta a las necesarias autorizaciones de los organismos reguladores.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy