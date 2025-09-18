Acciones de Intel suben un 26 % tras anuncio de Nvidia de una inversión de 5.000 millones

Nueva York, 18 sep (EFE).- Las acciones de Intel en Wall Street subieron este jueves en la mañana un 26 % después de que Nvidia (+2,80 %) anunciara que invertirá 5.000 millones de dólares en el fabricante de chips para desarrollar conjuntamente productos para centros de datos y PC.