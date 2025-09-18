Al menos 79 personas murieron el miércoles en Gaza por la ofensiva israelí

Con estas víctimas, el número de fallecidos en la Franja producto de los bombardeos y ataques israelíes desde octubre de 2023 asciende a 65.141 mientras que los heridos alcanzan los 165.925.

Sanidad recalcó que no puede calcular el número de víctimas atrapadas bajo los escombros, ya que tras los bombardeos, las unidades de rescate en Gaza no pueden efectuar las operaciones por la falta de maquinaria pesada y combustible.

El Ministerio ha denunciado que Israel obstaculiza "deliberadamente" los intentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para introducir combustible en la ciudad de Gaza (norte), necesario para hospitales y transporte.

Este jueves, el Ejército israelí entra en su tercer día de ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza, en la que aun viven cerca de 600.000 gazatíes, los cuales están siendo forzados a desplazarse en medio de bombardeos hacia el sur, ya abarrotado de desplazados tras casi dos años de conflicto.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países calificaron esta semana de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.