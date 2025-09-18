Mundo

Al menos cinco muertos en un ataque aéreo ruso a la ciudad ucraniana de Kostiantínivka

Kiev, 18 sep (EFE).- Al menos cinco personas murieron este jueves al lanzar las fuerzas rusas una bomba planeadora FAB-250 sobre una zona residencial de la ciudad de Kostiantínivka, en la región de Donetsk y cercana al frente, según informó la Policía ucraniana.

18 de septiembre de 2025 - 09:40
El proyectil impactó hacia las 10.00 hora local (07.00 GMT), y los fallecidos son dos mujeres de 62 y 65 años y tres hombres de 65, 67 y 74, detalló la información.

Cuatro edificios de viviendas sufrieron daños debido a la explosión, añadió la Policía.

Las bombas planeadoras son explosivos de gran potencia que pueden ser lanzados desde aviones a decenas de kilómetros de distancia del objetivo.

Rusia las utiliza con mucha frecuencia contra posiciones ucranianas y zonas cercanas al frente.

