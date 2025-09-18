Al menos cinco muertos en un ataque aéreo ruso a la ciudad ucraniana de Kostiantínivka

El proyectil impactó hacia las 10.00 hora local (07.00 GMT), y los fallecidos son dos mujeres de 62 y 65 años y tres hombres de 65, 67 y 74, detalló la información.
Cuatro edificios de viviendas sufrieron daños debido a la explosión, añadió la Policía.
Las bombas planeadoras son explosivos de gran potencia que pueden ser lanzados desde aviones a decenas de kilómetros de distancia del objetivo.
Rusia las utiliza con mucha frecuencia contra posiciones ucranianas y zonas cercanas al frente.
