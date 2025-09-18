Al menos cinco muertos en un ataque aéreo ruso a la ciudad ucraniana de Kostiantínivka

Kiev, 18 sep (EFE).- Al menos cinco personas murieron este jueves al lanzar las fuerzas rusas una bomba planeadora FAB-250 sobre una zona residencial de la ciudad de Kostiantínivka, en la región de Donetsk y cercana al frente, según informó la Policía ucraniana.