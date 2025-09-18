Americano Sky Hopinka explora la mitología indígena en el Guggenheim Bilbao con "Desmayos'

La directora general del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, y la comisaria Geaninne Gutiérrez-Guimarães, presentaron la muestra, que se inaugura este jueves y podrá visitarse hasta el próximo 18 de enero. Ambas lamentaron la ausencia del artista, al que un problema de salud impidió acudir.

Según explicaron, en 'Desmayos' Sky Hopinka (Ferndale, Washington, 1984) aborda la mitología sobre la Xąwįska o pipa de indio, conocida como "planta fantasma" o "planta cadáver", planta medicinal que utiliza el pueblo Ho-chunk de Wisconsin para despertar a una persona tras un desmayo. Es emblemática de la identidad y la cultura indígena y se relaciona con los ciclos de la vida y la muerte, y con el mundo espiritual.

La película, de unos diez minutos de duración y filmada en Washington, Colorado, Wisconsin, Oregón y Nuevo México, comienza con un poema manuscrito que va surcando escenas de coloridos paisajes, acompañadas de una música evocadora.

La obra, en la que el autor combina música, poesía, imagen, sonido y color, se proyecta por tres canales ofreciendo una experiencia de inmersión al espectador, específicamente diseñada para la sala film & video del Museo Guggenheim.

Se trata de una obra sobre "meditación, tradición y sanación", señaló la comisaria de la muestra, quien puso de manifiesto que Hopinka ofrece "historias indígenas del pasado y cuestiona cómo pueden relacionarse con el presente y el futuro".

El artista, perteneciente a la nación Ho-Chunk de Wisconsin y descendiente de la Banda Pechanga, del pueblo de los luiseños del sur de California, aborda en sus películas la cultura, la historia y las creencias tradicionales indígenas a través de temas como la identidad, la memoria, el lenguaje y el mito.

Según destacado Miren Arzalluz, su obra evidencia un "compromiso con su perspectiva indígena", relegada por "el canon occidental".

El trabajo de Hopinka, según puso de manifiesto, ha sido reconocido internacionalmente en numerosas exposiciones individuales y sus películas se han presentado en prestigiosos festivales como Sudance Film Festival (EEUU), el Festival de Toronto (Canadá) y el Festival de Nueva York, entre otros.

Las películas, vídeos y fotografías de Sky Hopinka forman parte de las colecciones de algunos de los museos más importantes del mundo.