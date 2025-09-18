Ancianas por el Clima piden que el fallo del TEDH contra Suiza "no se diluya en política"

"Es imprescindible evitar a toda costa que el fallo del TEDH sea diluido por los responsables políticos", señaló la copresidenta de la organización, Anne Mahrer, después de que el Consejo de Europa emitiera una nueva valoración sobre el cumplimiento de Suiza de la sentencia.

"¿Qué más se necesita para que los Estados comprendan de una vez que el cambio climático es un asunto serio y que nada tiene que ver con la orientación política? Cada año que pasa, los desastres y los daños relacionados con el clima continúan agravándose", advirtió Mahrer en un comunicado conjunto de su organización y Greenpeace.

El TEDH encomendó al Consejo de Europa la labor de supervisar el cumplimiento de su sentencia de 2024, y los ministros de Asuntos Exteriores de los 46 países miembros analizaron ese punto en su reunión en Estrasburgo del 15 al 17 de septiembre.

En su comunicado tras las sesiones, emitido este jueves, el Consejo de Europa insta a Suiza a crear un organismo nacional encargado de supervisar la implementación y eficacia de sus políticas climáticas.

"Ese organismo solo será relevante si cuenta con un mandato claro", indicaron las dos ONG, que echaron a faltar en la evaluación del Consejo de Europa una exigencia a Suiza para que presente un "presupuesto de carbono" encaminado a limitar el calentamiento a un máximo de 1,5 grados, en línea con el Acuerdo de París.

Tras la segunda evaluación del Consejo de Europa, Greenpeace y KlimaSeniorinnen instan a Suiza a" presentar una respuesta creíble" en la próxima reunión del comité de ministros europeos, y a explicar cómo su política se adapta al histórico fallo del TEDH.