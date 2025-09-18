Arrestan a políticos de Nueva York en protesta por migrantes detenidos en edificio federal

El edificio ha sido en los últimos meses escenario de detenciones a inmigrantes por parte de agentes de ICE enmascarados, que después los trasladan a un centro de detención en su interior que está sujeto a una orden judicial de mejora.

Entre los políticos detenidos, todos demócratas, están el contralor de la ciudad, Brad Lander, el defensor público, Jumaane Williams, los legisladores estatales Julia Salazar y Gustavo Rivera, o las legisladoras locales Marcela Mitaynes y Jessica González Rojas, según medios locales y publicaciones en redes sociales.

No es la primera vez que varios políticos organizan protestas en este edificio contra las políticas de detención y deportación del Gobierno de Donald Trump, después son detenidos por desobediencia civil y posteriormente son liberados.

Según la Coalición de Inmigración de Nueva York, las fuerzas del orden arrestaron en total a 75 personas hoy, sobre todo activistas, incluyendo a once políticos que hicieron una sentada en el décimo piso del edificio, donde ICE retiene a los inmigrantes y estos reclamaban supervisar sus condiciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, se solidarizó con la causa en X y denunció las "condiciones inhumanas" de ICE en el edificio, que sus colegas quisieron "inspeccionar".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En agosto, el juez federal Lewis Kaplan, prohibió al ICE tener allí a personas en condiciones "insalubres", y ayer insistió al Gobierno en que cumpla con su orden, que incluye un veto al hacinamiento y acceso requerido a colchones, higiene y contacto con abogados, entre otras cosas.

Lander, en una rueda de prensa tras ser liberado, dijo que las fuerzas del orden no permitieron a los políticos acceder a las instalaciones donde están los inmigrantes detenidos y bloquearon la puerta con "esparadrapo y cuerdas".

"Cuando nos pidieron irnos, dijimos que no nos iríamos hasta ver las condiciones en que nuestros vecinos están siendo cruel e ilegalmente detenidos. Dejamos claro que no nos iríamos, y entonces nos arrestaron", relató Lander, según el medio digital AMNY.