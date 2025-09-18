Canadá no cumplirá sus objetivos de reducción de emisiones para 2030, según un informe

El Instituto Canadiense para el Clima (ICC) señaló en un informe publicado hoy que las emisiones equivalentes de dióxido de carbono en 2024 se estancaron en 694 millones de toneladas, lo que impedirá que el país cumpla con sus objetivos para 2030.

El país norteamericano, uno de los principales productores de petróleo del mundo, se ha comprometido a reducir para 2030 entre un 40 % y un 45 % sus emisiones con respecto a las de 2005.

De hecho, en 2024, las emisiones del poderoso sector de las arenas bituminosas, la principal fuente de petróleo en Canadá, aumentaron en tres millones de toneladas, un 3,4 % más. El sector de extracción de petróleo y gas del país es ahora responsable del 31 % de las emisiones totales, un incremento de 1,9 puntos porcentuales.

ICC destacó que las emisiones totales del país solo se han reducido un 8,5 % con respecto a los niveles de 2005.

"Esta falta de progreso en 2024 es preocupante dada la magnitud de los retrocesos políticos, tanto a nivel federal como provincial", señalaron los autores del informe que explicaron que Canadá ha derogado el impuesto al carbono para consumidores y ha paralizado las políticas de vehículos eléctricos (VE), entre otras medidas.

"Estos cambios amenazan el frágil avance en materia de emisiones, mientras que la producción récord de arenas bituminosas y la construcción de múltiples plantas de gas natural licuado (GNL) ejercerán presión al alza sobre las emisiones nacionales", añadieron.

Mientras que el sector de las arenas bituminosas incrementa sus emisiones, las reducciones de otros sectores se han estancado y aunque el sector eléctrico mantiene un sostenido recorte, "no puede contrarrestar las crecientes emisiones de otros sectores".

ICC calcula que para lograr sus objetivos, Canadá debe recortar 40 millones de toneladas de emisiones al año lo que dijo en el informe que "es muy superior a las ambiciones de la actual política".